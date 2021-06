Zeman označil na bezpečnostní konferenci stažení vojáků z Afghánistánu za chybu, Babiš souhlasí

Spojenci by podle Zemana neměli dopustit, aby se z Afghánistánu opět stalo útočiště teroristických skupin. To podle Zemana reálně hrozí, když se uváží poslední vývoj v zemi. Jeho slova podpořil i Babiš. „I když se ze země nyní stahujeme, chtěli bychom dál pokračovat ve výcviku tamních ozbrojených sil. Proti terorismu ale bojujeme i jinde, pomáháme v Iráku a loni jsme úspěšně veleli výcvikové misi v Mali,“ prohlásil Babiš.

Premiér Babiš se s názorem Zemana shoduje. „Dlouhodobě a spolehlivě se angažujeme v zahraničních misích a operacích. Naši vojáci působí skoro dvacet let v Afghánistánu a musím říct, že souhlasím s panem prezidentem Zemanem, že asi to není dobře, že z Afghánistánu odcházíme. A jak jsem slyšel ze summitu NATO, vícero evropských politiků má stejný názor,“ řekl Babiš.

Prezident Zeman připomněl, že o Afghánistánu nedávno jednal summit Severoatlantické aliance. Spojenci se chtějí ze země stáhnout do poloviny září. „Já osobně to stále považuji za chybu, kterou musíme napravit dříve, než se nám vymstí,“ uvedl prezident. „Odchod vojsk ale rozhodně neznamená opuštění politického bojiště. Naše angažmá v zemi, včetně ztráty lidských životů, mělo smysl,“ poznamenal Zeman.

Česko má podle Zemana pokračovat v boji proti teroru

Odchod z Afghánistánu podle Zemana umožňuje ujasnit si priority českého vojenského angažmá ve světě. „Česká republika musí být připravena přispívat k boji proti teroru od Blízkého východu po Afriku,“ poznamenal. Čeští vojáci by podle něj měli působit v misích NATO, EU i účelově vzniklých koalic. Také Zeman připomněl české působení v Mali a ochotu navýšit počet vojáků například v Iráku.

Babiš zase zdůraznil pozici českých vojáků v mezinárodních strukturách. „Armáda České republiky je klíčovou součástí NATO. Díky našim vojákům je naše země vnímána jako důvěryhodný a spolehlivý partner. Severoatlantická aliance pomáhá ručit za naši bezpečnost a my zase ručíme za bezpečnost jiných zemí NATO. Naše členství v Severoatlantické alianci pokládám za naprosto zásadní,“ dodal Babiš.

Zeman také podpořil růst investic do obrany, a to jak objemově, tak i kvalitativně. „Armáda České republiky se musí připravit na konflikty budoucí, nikoli minulé, čemuž musí odpovídat její akvizice,“ prohlásil. Investice podle něj musí směřovat do moderní výzbroje.

Babiš řekl, že vláda udělala velký krok ke splnění závazku dávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Návrh ministerstva financí přitom počítá s tím, že v roce 2024 by Česko na obranu dávalo 1,47 procenta HDP. Rozpočet ministerstva by tak byl výrazně nižší, než jak ČR slibuje spojencům z NATO.