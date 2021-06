V pondělí přibylo 121 případů covidu, nakažených dále ubývá

Premiér Andrej Babiš (ANO) na úterní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě zdůraznil, že přestože se situace s koronavirem vyvíjí optimisticky, nelze zopakovat chyby z loňského léta. „Zvlášť obezřetní musíme být, pokud jde o nové mutace viru,“ poznamenal premiér. Upozornil zejména na nakažlivější variantu nového koronaviru delta.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který je aktuálně opět ve funkci, loni rezignoval v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Čelil kritice za to, že po Babišově tlaku umožnil právě letní rozvolnění protiepidemických opatření, čímž uvolnil cestu pro rychlý nástup druhé, mnohem tragičtější vlny epidemie. Premiér mnohokrát popřel, že by to byl on, kdo tlačil na rychlejší uvolnění opatření.

„Pandemie covidu připravila celému světu zkoušku, které dosud nikdo nečelil. Byl to konflikt s neviditelným, nevypočitatelným a smrtícím nepřítelem,“ řekl Babiš. Doufá, že s pokračujícím očkováním proti covidu-19 se od podzimu Česko přiblíží komunitní imunitě.

Ačkoli pandemie přinesla mnoho utrpení, něco dobrého z ní přeci jen vzešlo, uvedl Babiš. Například si všichni uvědomili důležitost zdravotníků. „Stejně tak pandemie prověřila naši armádu. Mohu s uznáním a hrdostí konstatovat, že armáda z této zkoušky ohněm vyšla se ctí,“ ocenil premiér. Připomněl, že vojáci pomáhali s výstavbou nemocnic, rozváželi ochranné pomůcky a materiál, pomáhali s testováním a nyní působí například v očkovacím centru.

Mění se cestovatelská mapa, přibylo „zelených“ destinací

S úterým se změnila takzvaná mapa cestovatele, která vykresluje zahraniční destinace podle míry rizika nákazy koronavirem na stupnici od zelené po tmavě červenou. Celkem deset destinací se totiž přesouvá do skupiny nízkého rizika nákazy. Konkrétně jsou to Bulharsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Rakousko a Slovensko. A také Baleárské ostrovy a Madeira.

Pro cestovatele to znamená, že zpátky do Česka se mohou vrátit bez jakýchkoliv omezení, komplikací nebo podmínek. Bez testu i bez karantény.