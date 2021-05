ŽIVĚ: Sněmovna jedná o pravomocích lesní stráže. Dostane se i na zdanění malých zásilek z mimounijních zemí

Páteční jednání sněmovny začalo přestávkou, která souvisela s ranním jednáním vlády. V devět hodin nebyl v jednacím sále žádný z ministrů, protože ti ještě měli svoji schůzi. Poslanci na ně tedy museli půl hodiny čekat.

Jako první potom přišlo na řadu třetí čtení zákona o invazivních nepůvodních druzích. Novela budí pozornost i kvůli poslaneckému „přílepku“, který by měl rozšířit pravomoci stráže přírody a lesní stráže. Jejich členové by dostali možnost zastavovat vozidla, která poruší zákaz vjezdu do zvláště chráněných území nebo významných ptačích oblastí.

Novela rušící osvobození od DPH při dovozu malých zásilek reaguje na nové předpisy Evropské unie a má narovnat podnikatelské prostředí. Jejím praktickým důsledkem by ovšem bylo zdražení drobných zásilek z čínských nebo amerických e-shopů.

Od novely o návykových látkách si vláda slibuje zlevnění léčebného konopí, nově by bylo i na elektronický recept. V souvislosti s předlohou budou poslanci hlasovat i o úpravách, které by zavedly možnost zásilkového výdeje léků na předpis, částečnou legalizaci konopí a umožnily by odborný dohled nad injekčním užíváním drog.