Kubek viní vracejícího se Vojtěcha za podzimní vlnu nákazy. Chce, aby naslouchal odborníkům a odolal Babišovi

Vojtěcha viní z jednotlivých kroků v době pandemie, ale připustil i dlouhodobější spor. „Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha dělalo všechno pro to, aby nám (komoře) znemožnilo prověřování nejrůznějších stížností, protože dávalo nemocnicím instrukce, že nemají České lékařské komoře vydávat zdravotnickou dokumentaci. Tím naši kontrolní činnost do značné míry paralyzovalo,“ řekl Milan Kubek. „Čili je vám jasné, že z návratu Adama Vojtěcha na ministerstvo zdravotnictví zrovna nejásám,“ dodal.

Na druhé straně přičítá Vojtěchovi k tíži i to, že když Babiš loni koncem léta nechtěl vyhlašovat nové restrikce, podlehl mu. „My jsme proflákali celé léto, takzvanou letní přípravu. Pak přišel rozhodující moment, kdy byl varující hlas odborníků ve smyslu, že nesmíme dovolit otevření škol bez nošení roušek, nesmí se vrátit do práce z dovolených, aniž by dodržovali protiepidemická opatření. V ten moment Adam Vojtěch selhal, protože nedokázal prosadit názor odborníků proti vůli Andreje Babiše,“ uvedl prezident ČLK s odkazem na velmi pozvolné zavádění opatření.

Zároveň mu šéf profesní organizace dává za vinu i to, že loni nebyl stát na pandemii připraven a chyběly ochranné pomůcky. Je přesvědčen, že je mělo Vojtěchovo ministerstvo zabezpečit již v lednu 2020, čím by bývalo zamezilo tomu, že počátkem jara nebyly žádné k sehnání. Že Česko první vlnu zvládlo, je podle Kubka zásluha premiéra Babiše.

Své mínění o Vojtěchovi by mohl Kubek vylepšit v případě, že by při svém druhém ministerském angažmá nejenom naslouchal radám odborníků, ale také je dokázal tvrdě prosazovat. „Měl by se především řídit doporučeními odborníků a být schopen vymezit se i proti předsedovi vlády v situaci, kdy se pan premiér mýlí,“ řekl Kubek.

ČLK se Arenbergerovými nemovitostmi nemůže zabývat

Premiér Babiš znovu sáhl po Adamu Vojtěchovi poté, co na funkci ministra zdravotnictví rezignoval Petr Arenberger jmenovaný letos po Velikonocích. V posledních dnech spíše než s pandemií a dalšími problémy svého resortu bojoval s informacemi o svých majetkových poměrech. Vyšlo najevo, že v majetkovém přiznání neuvedl množství nemovitostí, otázky se vyskytly ohledně jeho praxe, kterou provozoval paralelně s prací ve fakultní nemocnici, i ohledně pronájmu budovy, které mu patří, vinohradské fakultní nemocnici, kterou řídil a po konci na ministerstvu dál řídit bude.

Kubek ke kauze Arenbergerova majetku připustil, že „z lidského hlediska to samozřejmě v pořádku není“, a nedivil by se, kdyby záhy musel skončit i jako ředitel vinohradské nemocnice. Zároveň ale zdůraznil, že to bude rozhodnutí nového ministra zdravotnictví, případně samotného Arenbergera. Česká lékařská komora nemá k celé situaci co dodat.

„Ze zákona můžeme dělat pouze to, co nám zákon povoluje. My kontrolujeme kvalitu výkonu lékařského povolání a toto nesouvisí s kvalitou výkonu lékařského povolání. Nemám možnost pořídit si relevantní informace,“ upozornil prezident komory. Ohrožena nejspíše není ani pozice Petra Arenbergera ve vědecké radě ČLK. „Pan profesor Arenberger je členem vědecké rady komory jako uznávaný dermatovenerolog, jako skutečná špička ve svém oboru. A tou nepochybně je,“ ujistil.