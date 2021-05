Kauza Asanace se možná vrací na začátek. Soudkyně rozhodla o své podjatosti

Kalašová své překvapivé rozhodnutí komentovala slovy, že si stále nemyslí, že by se dopustila nějakého porušení trestního řádu, ale nemůže to dokázat. Stížnosti advokátů obžalovaných se týkaly údajného „nadstandardního“ chování soudkyně ke stěžovatelce Ivance Hyblerové Lefeuvre.

Státní zástupce Tomáš Jarolímek řekl, že byť v průběhu řízení jsou procesní chyby, tak si myslí, že vznesené stížnosti jsou obstrukce, a že i to, jak svědčila Hyblerová Lefeuvre ve čtvrtek pomocí videokonference z Francie, by mělo stačit k odsouzení Milana Kopince, Vladimíra Novotného a Karla Vykypěla. Výslechy svědků prý jen doplňují to, co už je obsaženo ve spisovém materiálu.

Hyblerová Lefeuvre mluvila o roce 1981, kdy údajně Státní bezpečnost tlačila na ni a její rodinu domovními prohlídkami či sledováním, což nakonec vedlo k nucené emigraci do Francie. O tom, že toto na ní páchala trojice obžalovaných, prý ví, a je to údajně zjistitelné z veřejně dostupných dokumentů.