Nedaří se uzavřít soudy s bývalými příslušníky StB, kauza Asanace stojí

Obvinění nespolupracují

Celé dopoledne pak na základě požadavku stejného obhájce soud rekapituloval, co se probíralo minule. Podle obžaloby donutila StB spisovatelku Ivanku Hyblerovou Lefeuvre, aby v roce 1982 i s rodinou odjela z vlasti.

„Já si to nepamatuji, je to 39 let, nezlobte se, nebudu s vámi mluvit,“ vypověděl v říjnu 2019 obžalovaný bývalý příslušník Státní bezpečnosti Milan Kopinec. K podezření ze šikany soudu nic neřekli ani bývalí pracovníci StB v pozici svědků.

Soud řeší i další případy nucené emigrace. Vinu obžalovaných zkoumá třeba v případu hudebníka Plastic People of the Universe Vratislava Brabence. Proces zpozdily časté omluvy. „Už to vypadá jako fraška, vždycky někdo z nich nepřijde,“ řekl před necelými dvěma lety Brabenec, který byl v roce 1982 donucen emigrovat.

Podle původních odhadů některých účastníků řízení v kauze Asanace měl případ končit už v polovině roku. Vzhledem k současné situaci to ale nemusí být ani tento rok.