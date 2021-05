Maláčová navrhuje, aby důchody rostly o tři sta korun více, než stanoví zákon. Babiš souhlasí

Například Emanuel a Milena Krásovi jsou spolu 55 let. Celou dobu si vedou účetní knihu příjmů a výdajů. I proto teď v důchodu přesně vědí, co si můžou dovolit koupit a co už ne.

„Největší podíl z naší penze dělá nájem, protože to je jedna výplata. A z druhé penze platíme to podstatné,“ přibližuje Emanuel Krása. „Jinak asi nejvíc utratíme za jídlo. A taky za potravinové doplňky,“ doplňuje Milena Krásová.

Leccos si vypěstují i na vlastní zahradě. Krása pobírá důchod patnáct tisíc měsíčně, jeho manželka dostává deset tisíc. S celkem 25 tisíci měsíčně vyjdou, musejí ale šetřit. Na kulturu, jako třeba návštěvu divadel či koncertů, jim už nezbývá. Oba by tak znovu rádi dostali od ledna přidáno – aspoň několik stovek.

Růst průměrné penze o 750 korun, jak navrhuje Maláčová, by uvítali. „Abychom udrželi tempo růstu z minulých let. Tak aby lidé, kteří celý život pracovali, měli spravedlivé, důstojné penze,“ zdůraznila ministryně.

Babiš: Schillerová musí nastavit rozpočet tak, abychom to zvládli

„Důchodcům musíme přidat. Bude to sice nad plán, ale paní Schillerová (ministryně financí Alena Schillerová) musí zkrátka postavit rozpočet, abychom to zvládli,“ dodal Babiš.

Platí přitom jednoduchá rovnice: Každé zvýšení průměrného důchodu o sto korun měsíčně vyjde státní rozpočet na tři miliardy ročně. Plán ministryně tak vyjde celkem na devět miliard.