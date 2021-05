Národní parky se chystají na sezonu, hrad Šaunštejn nebo šumavský Poledník ovšem zůstanou zavřené

V šumavském národním parku se lidé nyní nedostanou na vyhlídkovou věž na Jezerní slati nedaleko Kvildy. Správa parku ji musela narychlo zavřít. „Našli jsme tam vyhnilý trám, je to pro návštěvníky nebezpečné. Budeme teď řešit rozsah škod. V případě menšího rozsahu si to dokážeme opravit sami, pokud to bude vyžadovat odborníka, může to trvat i několik měsíců,“ řekl ČT mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Návštěvníci na Šumavě narazí během sezony i na další omezení. Od začátku června do konce října správa parku uzavře hradlový most na Modravě i s přilehlým parkovištěm. Bude se totiž stavět nový. Pokračovat bude taky rekonstrukce rozhledny Poledník, která je zavřená už od minulého roku.

„Letos se bude opravovat venkovní část opláštění a vnitřní část rozhledny. Od června nebo trochu později dojde k dočasnému uzavření nedalekého nouzového nocoviště,“ uvedl Dvořák. Oprava Poledníku podle něj skončí nejdříve koncem července.

Omezení u Pravčické brány

V Českém Švýcarsku se rekonstruuje skalní hrádek Šaunštejn, který ročně navštíví přibližně padesát tisíc turistů. „Teď instalujeme nové ochozy a lávky, které propojí jednotlivé části hrádku. Tou návštěvností památka trpí – jak návštěvníci chodí po kameni, způsobují erozi,“ vysvětlil Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko.

Vrcholová část hrádku by měla být uzavřena po celou sezonu. Nepřístupný bude taky Dolský mlýn. Dobrovolníci pokračují v konzervaci areálu před rozkladem. Možná omezení očekávají správci ještě na přístupové cestě k Pravčické bráně.

„Ta cesta je vybudovaná v 19. století a vede přes mostky z pískovcových bloků a některé z nich jsou podemleté, takže se může stát, že dojde k drobnému přeložení přístupové trasy k Pravčické bráně. Ale to zatím plánované není, každopádně to může nastat,“ popsal Salov.