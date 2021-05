Nevíme, kdo nyní v Česku řídí očkování, shodují se vakcinolog Chlíbek a praktik Šonka

přehrát video Roman Chlíbek a Petr Šonka v Otázkách Václava Moravce

„Nejhorší situace by nastala, kdyby se zvedly dodávky vakcíny, neotevíraly by se věkové kategorie a hrozilo by, že vakcíny budou zůstávat na skladě,“ myslí si předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Chlíbek. Urychlení očkování tím, že se otvírá pro více zájemců, i když někteří senioři ještě naočkováni nejsou, je podle něj dobře. Chlíbek také uvádí, že nyní je proočkovanost seniorů nad 80 let okolo 75 procent. Všichni proočkováni nikdy nebudou. „Nemůžeme čekat čísla 80, 90 nebo 100 procent. U těch nejstarších už se blížíme té pomyslné hranici,“ myslí si Chlíbek. Nyní je podle něj potřeba zachytit pozitivní trend přístupu k očkování, a i proto se každý týden snižuje hranice pro očkování o pět let. „V těch mladších ročnících se hlásí třeba 25 až 30 procent té věkové skupiny, čísla 70 procent se nyní zdají v nedohlednu, myslím, že na to musíme zareagovat a přizpůsobit tomu tu strategii,“ avizuje předseda Sdružení praktických lékařů Šonka. Otevírání dalších termínů je podle něj dobře. Urgentně je ale potřeba vyřešit očkování skupin lidí nad 70 a 80 let, kteří uvázli u praktických lékařů, kteří neměli čím očkovat, říká Šonka. „Pokud platí slib, že budeme dostávat veškerou vakcínu Moderna, který padl minulou středu, tak by se to tím dalo vyřešit poměrně rychle,“ myslí si Šonka.

Kdo v Česku řídí očkování? Situaci podle Šonky ale matou prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), kteří v posledních dnech apelovali na očkování v centrech. „Ani já, který jsem s ministerstvem v kontaktu dennodenně, nevím, co bude,“ uvádí Šonka. Zmatení jsou pak tedy i jeho kolegové a pacienti. Neví tedy, kdo nyní očkování na úrovni státu řídí. „Přiznám se, že také příliš nevím, kdo řídí očkování. Nyní jsou dána nějaká pravidla, podle kterých se běží, ale bohužel se mění,“ kritizuje Chlíbek. Vše podle něj stále řídí národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Ta ale po odvolání ministra Jana Blatného (za ANO) chtěla do konce dubna skončit. Pod novým ministrem zdravotnictví Arenbergerem vznikla nová řídicí rada pro očkování. Chlíbek je jejím členem, rada ale zatím nezačala fungovat. „Rada se měla sejít příští týden a zatím bez náhrady to bylo zrušeno,“ přibližuje Chlíbek.

Národní očkovací centra místo praktiků Premiér Babiš postupně mění strategii, oblíbil si velká očkovací centra a vakcinaci chce stavět především na nich. „Skvělé by to bylo především v počátcích, kdy je potřeba v krátkém čase naočkovat co nejvíce lidí, teď už je to ale rozjeté a my se musíme bavit i o udržitelnosti,“ říká Chlíbek. Tělocvičny a koncertní sály mají podle něj s obnovováním normálního života sloužit kultuře a sportovcům. Zaměřil by se spíš na zdravotnická zařízení a praktické lékaře, od čehož se nyní ustupuje. „Příliš mi to smysl nedává, pokud chceme dosáhnout vysoké proočkovanosti, musíme zpřístupnit to očkování lidem, to neznamená, že za tím očkováním budou jezdit desítky kilometrů,“ popisuje vakcinolog. To, že se mění očkovací strategie směrem k velkým centrům, se dle svých slov Šonka dozvěděl v sobotu ze zpráv. „Od středy žiju v domnění, že se praktici rozjedou a konečně naše infrastruktura začne být využitá. Už je pět minut po dvanácté, protože to počáteční nadšení lékařů očkovat se ztrácí tím, jak bylo složité se k vakcíně dostat,“ přibližuje.