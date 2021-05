Teprve druhou armádní generálkou v Česku se stala Zuzana Kročová. Počet žen mezi vojáky roste

Dříve hrála v armádě velkou roli síla. Dnes ji dokáže vykompenzovat moderní technika, která hraje mnohem větší roli spolu s informačními technologiemi. „Všechno je elektrizované, prosazují se bezpilotní autonomní systémy. Například řídit vojenskou techniku už není tak fyzicky náročné, to se týká moderních kolových vozidel i bojových pásových vozidel,“ říká nově jmenovaná brigádní generálka. Kromě fyzické síly se dnes u příslušníků a příslušnic cení i jiné přednosti.

„Ženy v armádě někdy dokážou být racionálnější nebo ctižádostivější než muži, dotahovat úlohy do konce. Proto jsou i veliteli velmi ceněny. U nás na univerzitě byla na to téma nedávno i udělána studie,“ popisuje Kročová. Další věc, která se dnes v armádě také počítá, je vzdělání. Vzděláváním si lze v armádě zvyšovat kvalifikaci i hodnosti. Velitelky vzdělání potřebují stejně jako manažerky v jiných odvětvích.

Zvyšování počtu žen v armádě souvisí také s vyvíjející se strukturou a úkoly armády. Nejvíce žen v české armádě, 841, je bez odbornosti, dále je pak 506 žen v armádním zdravotnictví, následuje logistika (394) a lidské zdroje (204). Relativně hodně žen má také odbornost ochrana informací, kybernetika, kryptografie a utajované informace. Mezi vojákyněmi ale najdeme také psycholožky, právničky, ekonomky nebo odbornosti humanitární služba (sedm žen) a duchovní služba (jedna).

Z klasičtějších odborností více zaměřených přímo na boj v české armádě podle dat ministerstva obrany v současnosti slouží dvě řidičky tanku, 27 dělostřelkyň, 13 vojákyň s odborností výsadkovou, 62 žen se specializací na bojovou pohotovost a mobilizační plánování nebo čtyři členky armády s odborností na průzkum.

Empatie a komunikace

Vojáci a vojákyně dnes jen nebojují. Potřebují také třeba budovat důvěru a získávat informace. „Během hlídkování se mohu zařadit mezi muže, ale na druhé straně pak mohu přijít do kontaktu s místními ženami a dětmi, aniž bych byla vnímána jako hrozba,“ řekla britskému listu Economist, který se tématem žen v armádě nedávno zabýval, kapitánka Lizzy Millwaterová, která dozoruje misi v Mali.

S tím, že důležitá není jen síla, ale hodí se i empatie a komunikace, souhlasí i Kročová. „Určitě, a ženy často mívají tyto vlastnosti velmi rozvinuté, mají velké sociální cítění, už proto, že jsou to matky,“ popsala.

V roce 2011 si americká armáda nechala udělat studii o důvodech, proč někteří afghánští vojáci zaútočili na své západní kolegy. Jedna opakující se stížnost Afghánců na americké vojáky byla, že často narušovali soukromí místních žen během nočních razií. Podle Afghánců měly americké vojákyně citlivější přístup, ze studie vyšly jako více respektující a na oplátku zase více respektované místními.

Budovat důvěru

Rachel Grimesová sloužila v Severním Irsku a v Demokratické republice Kongo. Britskému týdeníku se svěřila, že v Severním Irsku si její kolegové v armádě všimli změny atmosféry v jednotce poté, co nastoupila. Civilisté se prý také začali více zastavovat a dávat se na delší dobu do řeči s vojáky. Potřebu žen v armádě si prý ale plně uvědomila až v Kongu, kde byla na mírové misi OSN.

Tamní ženy se mužů vojáků bály, protože měly s muži v uniformách špatné zkušenosti. Grimesová s místními navazovala kontakty a na jedné schůzce s místními ženami v Eringeti získala informace o tom, odkud a kdy hrozilo nebezpečí napadení.

„Přítomnost žen pomáhá vytvářet na stanovištích méně konfrontační atmosféru, a více žen v jednotkách je spojeno s častějším hlášením agresivního chování vojáků k místním ženám,“ uvedl generální tajemník OSN Antonio Guterres. Stanovisko OSN je takové, že přítomnost vojákyň vedle vojáků zvyšuje sebevědomí ženské populaci v zemích, kde se mírové mise konají. Šíří ideu, že žena může aspirovat na jakoukoli práci.

Třeba vojákyním nasazeným v Libérii se připisuje podíl na tom, že více liberijských dívek začalo chodit do škol a více místních žen se přidalo k policii. „You cannot be what you cannot see“ – nemůžeš chtít být něčím, co nemůžeš nikde vidět, říká jedno anglické přísloví.

Amerika dokonce vysílala do Iráku a Afghánistánu vojenské jednotky nazvané Lvice, které byly složené jen z žen. Jak píše Economist, později se ale stejně ukázalo, že nejlépe fungují smíšené týmy. „Muži jsou samozřejmě v armádě nezastupitelní,“ říká i generálka Kročová.

„Jsou častěji v pozicích velitelů, protože autorita mužů jako velitelů je z psychologického hlediska stále vnímána jako vyšší, ale ženy si tuto pozici časem také samy vybudují,“ myslí si Kročová. A žen ve vysokých šaržích v rámci české armády skutečně přibývá: meziročně je více plukovnic, podplukovnic, kapitánek i nadpraporčic.