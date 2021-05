Sňatky mezi páry stejného pohlaví by mohly postavení rodiny posílit, říká socioložka

Na tvrzení, že rodina je základ státu, podle Nedbálkové „něco je“. Rodinu lze na jedné straně vnímat jako součást soukromé sféry, se kterou jsou spojeny pozitivní emoce. Oproti tomu stát působí jako protiklad, jde o oficiální instituci. Mezi sebou však mají různé vztahy. „Stát potřebuje rodinu a rodina potřebuje stát,“ řekla. Připomněla, že stát je ten, kdo formuje a upravuje její podobu, do čehož se promítá také to, kdo může uzavírat sňatek a jak funguje rodinná politika.

Na to, zda by měli gayové a lesby vychovávat děti, se ptají výzkumy už od 70. let. „Byly na popud soudů, které rozhodovaly při rozvedeném manželství, jestli mají svěřit dítě do péče matce, která žije dál s lesbickou partnerkou, nebo otci, který si našel partnera stejného pohlaví,“ uvedla.