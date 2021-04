Česko má za sebou další mrazivou noc, na řadě míst padaly rekordy

Pod nulu se dostaly teploty i v předchozích třech nocích, například pondělní ráno bylo nejchladnější na Jizerce v Jizerských horách, kde teplota spadla k minus 12,6 stupně Celsia. Rekordy v tento den byly na 17 místech s delší měřicí tradicí.

Úterní ranní minimální teploty ve dvou metrech nad zemí byly podle meteorologů v Čechách od plus jednoho do minus tří stupňů a na Moravě a ve Slezsku od plus tří do minus jednoho stupně. Při zemi mrzlo téměř všude, v pěti centimetrech nad zemí bylo většinou od minus dvou do minus sedmi stupňů, uvedli meteorologové.

#pocasi Dnešní min. teploty se pohybovaly od +1 do -3°C. Na 22 stanicích jsme zaznamenali rekordní min. teplotu pro tento den. Při zemi pak mrzlo téměř všude, bylo většinou od -2 do -7°C (mapa).

Na 22 místech s měřením přes 30 let pak zaznamenali rekordní minimální teplotu. Konkrétně na Kvildě-Perle, kde bylo úterní ráno nejchladnější, byl dosavadní rekord z roku 1991 překonán o půl stupně.

Mrzlo i v níže položených místech, například ve Varnsdofu na Děčínsku bylo minus 5,5 stupně, dosud nejnižší teplota pro tento den tam byla minus 4,5 stupně z roku 1954. Ze stejného roku byl dosavadní rekord i pro Žatec, činil minus 3,4 stupně, v úterý tam byl ještě o 1,3 stupně chladněji.

V části Česka budou mrazy pokračovat

Meteorologové následně prodloužili výstrahu před mrazem pro jihozápad Čech a severovýchod Moravy a Slezska. Místy tam může mrznout i v noci na středu. Konkrétně se jedná o polohy do 600 metrů nad mořem v Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, v západní části Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje a na severu Olomouckého kraje.

Pracovníci ČHMÚ s ohledem na očekávaný mráz tam doporučují zakrýt zeleninu a nižší rostliny netkanou textilií a stromy případně ošetřit přípravky proti promrznutí.

Jinak by však měly být minimální teploty nad nulou, a to i v dalších dnech. „Oteplování pocítíme i v maximálních teplotách, které se postupně dostanou k 20 stupňům,“ doplnili meterologové.

Podle jejich dlouhodobého výhledu se sice v příštích týdnech bude postupně oteplovat, přesto mohou teploty spadnout i v první polovině května pod dlouhodobé průměry pro toto období.