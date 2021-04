Nábytková banka pomohla za čtvrt roku stovce rodin

Zájemci mají nárok na patnáct položek ročně. Žádost schválili například samoživitelce Aleně Tovarové. Ta si na seznam napsala vybavení do kuchyně i dětského pokoje. „Vyberete si to díky sociálnímu pracovníkovi, který se za vás zaručí, který je přítomen, pak vám to přivezou, kam chcete,“ popsala. Jejím dětem přivezli z nábytkové banky i dárky.

Za pomoc je vděčná: „Mám tak věci, které bych si normálně nepořídila.“

Chybí postele a šatní skříně

Dárci přijíždějí v otvírací době bez ohlášení. Nábytek musí být v dobrém stavu. Banka nepřijímá polstrované nebo látkové věci. Nejvíce chybí židle, postele a šatní skříně.

Někteří nosí i kuchyňské vybavení. „Nádobí neevidujeme, ale když je rodina, která potřebuje hrnce, talíře, moc rádi jim k nábytku jako bonus přidáme. Zároveň jsme se rozhodli, že budeme přijímat i hračky,“ informoval vedoucí Nábytkové banky Tomáš Valenta.

Na místo přijel například Richard Herbich. Přivezl pětadvacet věcí. Daruje pozůstalost po babičce. „Je škoda kvalitní dřevěný nábytek někde rozsekat,“ okomentoval.

V bytové nouzi je přes 80 tisíc Čechů. Pořídit si vybavení je častý problém. Podobnou službu provozuje Brno a Liberec.