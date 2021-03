Dostavba dálnice D3 u Tábora musí počkat, soud vydal předběžné opatření

Vyvlastnění žádalo ŘSD, aby mohlo dostavět zhruba čtyři sta metrů dálnice. Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat, majitelé motocentra, bratři Bratránkovi, se proto brání žalobou. „Podali jsme žalobu se žádostí o odkladný účinek, v tuhle chvíli nám byl přiřknut a čekáme na rozhodnutí soudu. Soud odstranil odkladným účinkem pravomoc toho rozhodnutí (krajského úřadu),“ vysvětlil Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.

Podle ŘSD jde o předběžné opatření, silničáři tak počkají dva měsíce. „Potom jsme připraveni pokračovat v přípravě stavby. Výhled je, že pokud by se vyvlastnění dokončilo, do konce roku bychom mohli jezdit,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. V únoru uvedl, že když bude mít ŘSD pozemek a stavební povolení, potrvá stavba čtyři až pět měsíců.

Vyvlastnění je nezákonné, tvrdí majitelé pozemků

Krajský úřad na začátku února rozhodl, že stát vyvlastní pozemky motocentra pro stavbu dálnice D3 u Tábora, majitelé by měli dostat za pozemek peníze podle znaleckého posudku. Bratránkovi dlouhodobě označují vyvlastnění za nezákonné. Uvádějí, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a teď odmítá platit škody.

ŘSD požádalo o vyvlastnění předloni. Vlastníkům pozemků navrhlo již dřív neúspěšně odškodnění. Návrh zaslalo jak Bratránkovým, jimž patří pozemky s motocentrem, tak firmám Milan Král a Taartrade. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a dvaceti miliony korun. Pavel Bratránek to označil za lež.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.