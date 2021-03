Zaměstnavatelé se chystají spíš nabírat než propouštět, vyplývá z průzkumu Manpower

Nejvíc by se mohlo nabírat na Moravě a ve Slezsku

Zaměstnavatelé očekávají aktivní náborové prostředí napříč regiony. Nejsilnější náborové plány má Morava a Slezsko s indexem plus deset procent. Index v Praze činí plus devět procent a v Čechách plus sedm. V porovnání s předchozím čtvrtletím index výrazně posílil na Moravě o 18 procentních bodů a v Praze o 11. Index v Čechách zůstává relativně stabilní.

Zaměstnavatelé ve 31 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. V deseti očekávají snižování počtu pracovních sil a ve dvou neočekávají změny. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených státech, Austrálii a Singapuru, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Velká Británie a Jižní Afrika.