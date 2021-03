Marketingový expert Horák: Vláda v komunikaci tápe, měla by se radit se sociology

Podle Horáka ztratila vláda důvěru kvůli chaotickému vydávání různých opatření. „Bude velice těžké, ne-li nemožné, důvěru získat zpátky,“ konstatoval Horák. Propadu přispěly i kauzy bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Nervozita stoupá u lidí, kteří byli s vládou nespokojení už před krizí, i u těch, na které mají opatření ekonomický dopad. „Teď už jsme v natěsnaném papiňáku,“ upozornil Horák.

Člověkem, který by pandemii veřejnosti vysvětloval, by se mohl stát hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal, který je i podle Horáka „skvělý odborník“ a „někdo, kdo by snad důvěru mohl napravit“. Přesto ho marketingový expert varoval, aby se do spolupráce s vládou nepouštěl.