Covidové příplatky zdravotníků se v různých nemocnicích výrazně liší

Za nasazení během koronavirové pandemie by zdravotníci v nemocnicích měli v květnové výplatě obdržet odměnu asi 75 tisíc hrubého. V pondělí to projedná vláda. Kromě toho by měli průběžně v každé výplatě dostávat také příplatky za práci s covidovými pacienty. Jejich výše se ale v jednotlivých nemocnicích výrazně liší. Podle opozice je problém také to, že v zařízeních chybí peníze.