Žalobce stáhl obžalobu Dbalého týkající se nemocničních zakázek

Dbalému a Toběrnému by v případě odsouzení hrozilo za přijímání úplatků a porušování povinností při správě cizího majetku pět až 12 let vězení, Valtrovi za podplácení maximálně šest let. Obžalobě původně čelil i někdejší primář neurochirurgie na Homolce František Tovaryš, soud však loni v říjnu jeho stíhání zastavil kvůli duševní chorobě.

Zakázku na správu a vývoj aplikací v nemocnici získala firma Janiga Labs, a to už krátce před Dbalého nástupem na místo ředitele. Obžaloba uvádí, že Dbalý požádal prostřednictvím Tovaryše jednatele Ladislava Janigu o pravidelné poskytování úplatků za to, že nemocnice uzavřenou smlouvu nevypoví. Janiga pak údajně svému známému Tovaryšovi měsíčně předával 55 tisíc korun a Dbalému posílal dalších 50 tisíc, a to od října 2006 až do ledna 2010, tedy úplatky tvořily celkem 4,3 milionu. Dbalý si pak údajně od Janigy vyžádal navíc ještě 1,5 milionu korun za prodloužení smlouvy.

Obžalovaný Valtr je spolupracovníkem lobbisty Rittiga

Poslední část obžaloby se týká Valtra, s nímž se údajně Dbalý v roce 2009 dohodl, že jeho společnosti Gereo zadá zakázku na poradenské služby, pokud mu Valtr bude ve čtvrtletních intervalech odevzdávat 75 tisíc korun. Poradenství se týkalo zajištění úklidových prací, ostrahy objektu nebo dodávek nemocničního prádla.

„Nemocnice disponovala dostatečným odborným aparátem a poskytování poradenských služeb tohoto druhu od externího dodavatele nepotřebovala,“ konstatoval státní zástupce. Smlouva byla podle něj pro nemocnici nevýhodná i proto, že Gereo si mohla každý měsíc nárokovat paušální odměnu bez toho, že by od ní Dbalý vyžadoval zprávy o odvedené činnosti.