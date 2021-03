Ateista s židovkou si řekli ano. Od první pražské civilní svatby uplynulo 150 let

V současnosti podle ní o vstupu do svazku rozhoduje zejména kvalita partnerského vztahu. Jako paradox přitom označila, že ačkoliv počet manželství se snižuje, dochází k jeho idealizování. Každý se zkrátka snaží najít dokonalého partnera. Došlo ale také ke změně hodnot, společnost podle Kocourkové směřuje více k individualismu. „Pro tento typ člověka je velmi těžké se rozhodovat a k něčemu se celoživotně zavázat. Často rozhodnutí nejsou schopni učinit právě z toho důvodu, že jsou si vědomi této křehkosti,“ uvedla.

Prodlužuje se navíc také střední délka života a mladí lidé odkládají uzavření sňatku na vyšší věk. V roce 1990 se muži ženili v průměru ve 24 letech, v roce 2019 to bylo už přes 32 let. Ženy se z průměrného věku 21,4 roku posunuly téměř na 30 let.

Že lidé na začátku devadesátých let vstupovali do svazků opravdu brzy, značí i srovnání s minulostí. Podle demografky Kocourkové bylo zvykem, že obřad se neodehrál před pětadvacátými narozeninami. „Muži spíše později, ve věku 29 až 30 let. Hlavní podmínkou byly dostatečné finanční zdroje, aby mohli vůbec začít žít,“ řekla.