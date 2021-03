Pacienty nyní nedoléčujeme na maximum, není na to prostor, stýská si lékař z ARO Balík

Nemocnice zažívají nápor více než sedmi tisíc pacientů s covidem-19. Z toho patnáct set je ve vážném stavu. „Tento týden jsme přešli na režim s větším útlumem plánované operativy. Zatímco dříve covidová kapacita byla okolo sedmdesáti až osmdesáti procent naší kliniky, teď už je to víc,“ popsal situaci na své klinice Balík. Mají ještě trochu kapacity navíc, která je „nastražená“ na příští týdny.

Oproti jarní vlně má nyní klinika méně prostoru doléčovat pacienty tak, jako to mohla dělat dříve. „Pacienty samozřejmě propouštíme už bez potřeby přístrojové podpory dýchání nebo bez ECMO, ale ještě třeba s tracheostomií a ne úplně mobilizovatelné zpátky na pracoviště, odkud je dostáváme. To nám dělá vrásky, protože ty lidi nedoléčujeme na maximum, jak bychom mohli,“ dodal.

Místa, na která pacienty vracejí, jsou přitom podle Balíka často také pod tlakem. „Ta péče tam kvůli přetíženosti není tak stoprocentní, jako by být mohla. Na druhou stranu ta pracoviště fungují velice dobře a máme pocit, že se jim naše pacienty doléčovat daří,“ ocenil. Při té příležitosti poděkoval všem zdravotním sestrám, bratrům a sanitářům.

Školky pro děti zdravotníků jako „virtuální realita“

Balík v loňském roce několikrát kritizoval uzavírání škol, a to zejména pro nejmladší žáky. Tvrdil, že tento krok odčerpává personál z nemocnice kvůli hlídání. Komplikaci podle něj představuje i nejnovější opatření. „Na podzim na kliniku nepřišlo asi 17 lidí, teď očekáváme, že to bude douciferné číslo. Že by školky fungovaly pro zdravotníky, je trošku virtuální realita,“ domnívá se.

„Dítě není pár bačkor, který ráno strčíte do botníku a odejdete do práce. Má svoji psychiku a sociální interakce. A cestovat s ním někde napříč Prahou nebo někde na okrese, aby se to dítě někam dalo a pak se absolvovala dvanáctihodinová směna, je samozřejmě pro někoho neřešitelný problém,“ poukázal.