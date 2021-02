Vypnutí průmyslu by pro Česko nebylo rozumné, upozorňuje ekonomka Zamrazilová

přehrát video Ekonomka Eva Zamrazilová hostem Interview ČT24

K takzvanému lockdownu se Zamrazilová více přikláněla loni na podzim. „Jenomže na podzim jsme byli v situaci, kdy tady nebyla široce dostupná nabídka testů a očkování bylo ještě v nedohlednu. Na podzim by mi to asi smysl dávalo,“ řekla. Upozornila však, že není epidemiolog. „Pokud by tu situaci vyhodnotili jako kritickou, pak asi nic jiného nezbyde,“ dodala. Pokud by bylo možné ve velkém testovat, je podle Zamrazilové lepší mírnější varianta lockdownu, kdy by se průmysl neuzavíral. „Ekonomicky je tato varianta vhodnější. Jde ale také o to, jak se budou chovat lidé, protože souhlasím s tím, že za většinou toho nepěkného příběhu v Česku stojí chování lidí, nedodržování opatření,“ podotkla. Zamrazilová si myslí, že i kdyby se testy prováděly ve firmách každý den, stále by to bylo levnější než úplně uzavřít ekonomiku. Zatím vláda rozhodla, že Česko od pondělí 1. března spustí testování v podnicích s tím, že proplácet se budou čtyři testy na osobu za měsíc. V první fázi bude systém dobrovolný, později má být povinný.

Proti zastavení průmyslu Zamrazilová zmínila, že jestli jsou nyní obchodní partneři Česka, zejména Německo, Polsko nebo Slovensko, schopni fungovat, a Česko by naopak průmysl zavřelo, byly by to pro zemi minusové body. „Loni na jaře jsme byli všichni ve stejné nejistotě,“ uvedla v souvislosti s tím, že na jaře některé podniky zavřely dobrovolně. „Nedomnívám se, že by to úplné vypínání, kromě kritické infrastruktury, bylo pro nás rozumné,“ dodala. Dopady teoretického kompletního lockdownu Zamrazilová nedokáže odhadnout. „Já jenom říkám, že riziko tady zcela jistě existuje a že ten důvod pro vypnutí velkých průmyslových podniků, pokud je tam nějaká síla, není,“ řekla. Zároveň zmínila, že na manažerech by nechala rozhodnutí v tom, jak případně upravit směny nebo koho poslat na home office. „Oni nejlépe vědí, jak ten jejich podnik může nejlépe fungovat,“ doplnila.