Policie viní exředitele Szóráda za škodu 1,8 miliardy v Lesích ČR

Na své nevině Szórád trvá i teď. „Od začátku říkám, že celou svoji kariéru, co jsem působil v Lesích ČR, tak jsem všechno vykonával, jak nejlépe jsem dovedl, svědomitě a s péčí řádného hospodáře,“ řekl Radiožurnálu. „Vývody, ke kterým vyšetřovatel došel jsou z mého pohledu nesmyslné, nepochopitelné. Je mi trapné někomu obhajovat, že jsem chodil do práce pracovat, což tam vždycky nebývalo zvykem,“ dodal Szórád.

V sídle Lesů ČR zasahovali policisté v dubnu 2019. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) tehdy uvedl, že razie se týkala doby působení bývalého ředitele podniku Daniela Szóráda. Szórád následně řekl médiím, že to, co mu policie klade za vinu, je absurdní.

Lesy ČR o stíhání nemají informace. „O obvinění nás policie zatím neinformovala. Jde o policejní záležitost, ke které se nemůžeme vyjadřovat,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lidové noviny dříve uvedly, že policie Szóráda podezírá ze způsobení škody 2,4 miliardy korun, a to v souvislosti s nevýhodným ukončením smluv a s nedostatečným zásahem proti kůrovcové a větrné kalamitě. „Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ citovaly z materiálu souvisejícího s vyšetřováním.

Policisté zasahovali předloni v dubnu nejen v sídle Lesů ČR, ale také na ministerstvu zemědělství. Jeho mluvčí v té době uvedl, že policie úřad požádala o součinnost a o předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR.