Obchvat Jaroměře má stavební povolení. Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání majitelů pozemků

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má pravomocné stavební povolení pro obchvat Jaroměře. Ministerstvo dopravy v týdnu oznámilo, že zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení. Česká televize to zjistila z úřední desky resortu. Silničáři tak mohou pokračovat s přípravou stavby za téměř 863 milionů korun. Obchvat by měl Jaroměři, kterou denně projede 17 tisíc aut, značně ulevit. Tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové odvede na Náchod a Polsko. Stavba by měla začít ještě v letošním roce.