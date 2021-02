Pro nařízení karantény platí nová pravidla, při podezření na mutaci mají epidemiologové postupovat individuálně

Hygienici nově posuzují rizikové kontakty přísněji. Kdo by měl přes ústa a nos látkovou roušku, šálu nebo třeba šátek a setkal se s nakaženým, měl by jít nově do karantény. Naopak lidé, kteří nosí jednorázové chirurgické roušky nebo respirátory, do karantény nemusí, a to ani v případě, kdy by kontakt byl na vzdálenost menší než dva metry. Vyplývá to z metodického pokynu hlavní hygieničky Jarmily Rážové krajským hygienickým stanicím. České televizi dále řekla, že vypadla i podmínka minimální doby kontaktu s pozitivně testovaným 15 minut.