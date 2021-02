SLEDUJTE SPECIÁLNÍ VYSÍLÁNÍ: Možnosti opatření nebudou tak efektivní jako ta za nouzového stavu, míní Blatný

Pro vládní žádost zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD, celá opozice byla proti. Pro přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Stejně co do počtu hlasů dopadlo rozhodování o Juránkově návrhu. Na stav nouze se váže drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by ale bylo možné vydat i jiným způsobem.

„Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Piráti nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům,“ uvedl. Hejtmani už vyzvali vládu na pátek ke společnému jednání.

Na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečný zájem situaci řešit. Na čtvrteční tiskové konferenci poté, co sněmovna neschválila další prodloužení nouzového stavu, to řekl předseda ODS Petr Fiala. Opozice chce ale dál s kabinetem jednat o svých návrzích a o dalším postupu při koronavirové pandemii.

„Nouzový stav je nástrojem krizového řízení, není to žádné politikum. Je to něco, co potřebujeme, abychom mohli efektivně zvládat krizovou situaci, ke které epidemie bezesporu patří,“ řekl ministr Blatný. Nebylo by podle něj správné se domnívat, že možnosti boje s pandemií po konci nouzového stavu budou srovnatelné.

Ministr také uvedl, že postupně budou muset zřejmě hejtmani všech krajů vyhlásit stav nebezpečí. „Postupně se dostaneme do situace, která je shodná se stávajícím nouzovým stavem. Jen ztratíme spoustu času a k nouzovému stavu se s největší pravděpodobností budeme muset vrátit,“ poznamenal. Hrozí, že se „vyhrocená“ situace může přenést do všech nemocnic, může také zkolabovat národní dispečink lůžkové péče, míní. Apeloval na občany, aby nadále dodržovali protikoronavirová opatření.

Karlovarský kraj zřejmě vyhlásí stav nebezpečí

Karlovarský kraj připravuje pro Sokolovsko a Chebsko opatření, která mohou alespoň zčásti nahradit nouzový stav, jehož prodloužení ve čtvrtek poslanci neschválili. Kraj zřejmě vyhlásí stav nebezpečí, který však neumožňuje pokrýt veškerá opatření, jež platí při nouzovém stavu, řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

„Nebudeme moci například regulovat obchody nebo služby. Tyto provozovny budou moci být otevřeny. Mobilitu můžeme omezit, ale v jiném režimu ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovy Vary, která může na určitém území vyhlásit karanténu. Nebude to ale zřejmě možné v rozsahu současných opatření,“ uvedl Kulhánek.

Pardubicko bude chtít nový nouzový stav

Pardubický kraj bude žádat o vyhlášení nového nouzového kraje. Stav nouze končí v neděli. „Svoláme na pátek jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, která by měla schválit žádost vládě České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu, jelikož stávající situace se liší od října loňského roku, kdy byl nouzový stav vyhlášen,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).

Podle něj jsou v regionu přeplněné nemocnice a vyčerpaný zdravotnický personál, šíří se britská, jihoafrická či brazilská mutace viru a hejtmanství řeší problém s dodávkami vakcín. Těch je oproti původním předpokladům méně, než bylo slíbeno, a kraje nemohou ovlivnit počty vakcín dodávaných do České republiky a distribuovaných do regionů. Bez nouzového stavu není také možné ve zrychleném režimu objednávat osobní ochranné prostředky či nakupovat zařízení do očkovacích center či nemocnic. V Pardubickém kraji navíc není žádná státem zřizovaná nemocnice a veškerá tíha leží na krajských zařízeních.

Podle hejtmana není nutné, aby byl na úrovni krajů nejprve vyhlášen stav nebezpečí a teprve následně byla podána žádost o vyhlášení nouzového stavu. „V rámci stavu nebezpečí nemůžeme na úrovni krajů účinným způsobem zajistit fungování zdravotní péče, vakcinačních center či personální otázky v našich nemocnicích, a proto je nutné vyhlásit nouzový stav,“ uvedl Netolický. Pokud vláda nebude konat do nedělních 18:00, bude kraj nucen od pondělí 15. února stav nebezpečí vyhlásit, i když efektivita opatření bude menší. Kraje zároveň budou při vyhlášení stavu nebezpečí požadovat od státu finanční kompenzace, které budou s tímto stavem spojené.