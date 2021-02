Na seniorské linky volají stovky penzistů denně a ptají se po očkování

„Denně máme přibližně sto hovorů a většina se týká očkování proti koronaviru,“ odhaduje Klára Grampová z centra Elpida, které pracuje se seniory z celé republiky a provozuje pro ně i linku, kde se mohou poradit. „Jsou úzkostní, zmatení, často nám volají ti samí i každý týden, vyjadřují obavu, že na ně vakcína ani nezbyde, nebo se očkování nedožijí,“ popisuje Grampová zkušenosti dobrovolníků na lince.

„Zoufalí a někteří z nich i velmi naštvaní,“ charakterizuje pak seniory, kteří k nim v posledních dnech volají, ředitelka organizace Totem Plzeň Vlastimila Faiferlíková. Podle zaměstnankyně Totemu, která nechtěla být jmenována, musela organizace nedávno zaplatit lidem zvedajícím na lince telefony speciální psychologické kurzy, aby věděli, jak v náročných situacích se seniory komunikovat.

Seniorům vadí, že chybí srozumitelné informace

To potvrzuje i Terezie Šmídová, koordinátorka linky pražské organizace ŽIVOT 90. „Jako problematickou spatřujeme především nedostatečnou komunikaci s těmi nejstaršími obyvateli ze strany státu, chybělo podání srozumitelných informací o způsobu registrace a následné rezervaci termínu,“ říká Šmídová.

Například organizace Totem pomáhá v Plzni seniorům zvládnout proces získání termínu k očkování. Jeho pracovnice zaregistrovaly do systému 330 seniorů starších osmdesáti let, kteří jsou nyní sice zaregistrovaní, ale zatím stále bez konkrétního termínu. „Diví se, proč se měli v polovině ledna rychle registrovat, když ještě pátého února nemají ani naději na termín,“ popisuje Faiferlíková, proč jsou podle jejich zkušeností senioři nervózní.

Podle ní chápou penzisté očkování jako něco, co jim mělo po dlouhé době otevřít dveře ke kontaktu s rodinou a přáteli. „Oni nežijí s dlouhodobou perspektivou na roky jako my. Říkají, že se bojí, že by tady v březnu už nemuseli být,“ dodává Faiferlíková.

Když se nedodrží slíbené termíny

Stát sliboval naočkovat seniory co nejdříve, zatím ale dochází ke zdržením. „Z našeho pohledu je problém hlavně v tom, že se nedodržel termín pro přihlašování mladších seniorů 1. února, “ říká Klára Grampová z centra Elpida.

Totéž říká i Rada Seniorů ČR. Podle ní měli být senioři očkovaní hned mezi prvními. „Všichni ministři zdravotnictví nám postupně slibovali, že budeme prioritní skupina 1a, ale nakonec jsme skupina 1b, a to přesto, že statisticky jsme nejohroženější,“ říká předseda Rady Zdeněk Pernes.

„Vakcínu dostali jako první zdravotníci pracující v intenzivní péči. Ti se totiž starají o pacienty s nejtěžším průběhem Covid-19. Kromě lékařů a zdravotních sester se vakcína mezi prvními dostala také mezi seniory, kteří jsou rizikovou skupinou,“ reaguje na kritiku mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

„Zvažujeme také podání trestního oznámení na ředitele nemocnic, kteří naočkovali lidi, kteří nejsou mezi ohroženými skupinami,“ říká Pernes. Podle Rady se dopustili zneužití pravomoci veřejného činitele.