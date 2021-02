Nouzový stav je nutnost, míní Hamáček. Bartoš chce pozitivně motivovat, Filip zapojení hygieny

Hamáček dle svých slov vidí prostor pro jednání s opozicí. „Budeme hledat podporu, protože si nedokážu představit, že je někdo schopen ve čtvrtek nouzový stav neodhlasovat. Znamená to katastrofu, kolaps zdravotnictví, znamená to odchod vojáků z nemocnic a ústavů sociální péče, konec platnosti opatření, která epidemii aspoň trochu drží na uzdě,“ zdůrazňuje.

Předseda Pirátů chce po vládě informace o tom, jak se posunula příprava novely pandemického zákona, plán návratu žáků a studentů do škol, ale také kompenzací pro ty, kteří museli zůstat doma či v karanténě, a pro zavřené provozy. „To je to, co pomůže, aby mapa nebyla červená,“ je přesvědčen Bartoš.

Vicepremiér předpokládá, že kabinet bude poslance žádat o prodloužení nouzového stavu o třicet dní. Pro kratší termín nevidí důvod, protože čísla ukazují, že nemocnice čeká další nápor. Ten bez stavu nouze nelze zvládnout, varuje Hamáček. „Naše opatření nejsou svou podstatou zásadně odlišná od opatření rakouských. Omezují sociální kontakty a trasují. Vidím obrovský problém v tom, že se kontakty nehlásí,“ doplňuje.