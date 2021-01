Policie dopadla skupinu hackerů, která útočila na benešovskou nemocnici a OKD

Hackerských útoků přibývá

„Nemůžeme ukládat data, nemůžeme posílat do jiných zařízení data z rentgenů nebo magnetické rezonance,“ popsal napáchané škody ředitel benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva.

Nemocnice ani OKD výkupné hackerům nakonec nezaplatily. Počítače jim však odborníci odvirovávali zhruba tři týdny. Škodu v Benešově experti vyčíslili na 59 milionů, především za neproplacené operace a vyšetření.

Bezpečnostní společnost Kaspersky od července loňského roku zabránila až 25 tisícům hackerských útoků. Oproti roku 2019 se jedná o nárůst až dva tisíce procent. „Nepamatujeme to. Je to rapidní nárůst. Bohužel jim občas někdo to výkupné zaplatí a tím pádem hackeři získávají prostředky a dále investují do nástrojů a cílených útoků,“ řekl Miroslav Kořen z firmy Kaspersky.

Terčem hackerských útoků bývají i státní instituce. Také u nich se počet napadení loni zvýšil. „Na základě posledních čísel tam je meziroční nárůst o 26 procent, loni se NÚKIB zabýval 99 kybernetickými incidenty,“ uvedl mluvčí kybernetického úřadu Jiří Táborský.