Maláčová navrhuje víc peněz pro Klokánky i pěstouny, podle organizací to ale nestačí

V bytě ve štěrboholském Klokánku žijí momentálně dvě děti, sestry. Kapacitu ale mají pro další dvě. Postele jsou připravené. Přivézt jim dítě můžou kdykoliv.

„Na ty postýlky nyní nedostaneme žádné finance, přestože teta tady musí být a pracuje tady v současné době se dvěma dětma,“popsala situaci předsedkyně Fondu ohrožených dětí a vedoucí Klokánku Hostivice Hanka Kupková.

Tato zařízení dostávají od státu měsíčně 22 800 korun na každé umístěné dítě. Částka se nezvyšovala od roku 2013. „To znamená, že když je dítě třeba hospitalizováno, to už zaplacené nedostaneme, protože dítě pobývá mimo naše zařízení,“ vysvětlila Kupková.

Jeho místo ale po dobu nepřítomnosti nesmí nahradit jiným dítětem. V práci dál zůstává i personál. Z peněz, které na děti dostávají, musí platit jejich potřeby, ale i plat pro tety a provoz zařízení. Teď by se tato částka mohla zvýšit na třicet tisíc. Počítá s tím novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

„Teď v tuto chvíli je důležité dostat to do prvního čtení, pak uděláme kulatý stůl, uděláme to prostě úplně otevřeně, budu všem podnětům a připomínkám naslouchat,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Maláčová.

Potřebujeme víc peněz, ozývají se organizace

Zařízení totiž upozorňují, že částka by měla být vyšší, a to dvaatřicet tisíc korun a že by alespoň její třetina měla být fixně vázána na lůžko. Nehrozily by jim tak finanční problémy a nejistota, jako je tomu často nyní.

„Snažíme se omezit provoz zaměstnanců, snažíme se ponížit plat, pokud to ještě jde, a případně někdy se zpožďovaly mzdy,“ dodala Kupková.

Doposavad proto musela tato zařízení každý rok žádat ministerstvo práce a sociálních věcí o mimořádné dofinancování. To je i z pohledy šéfky resortu nekoncepční a neudržitelné.