Na systém byl zbytečný nápor, řekl hejtman Vondrák. Vláda opět vyvolala v seniorech emoci, uvedl Kuba

Kritizoval také, že systém po seniorech chce, aby si sami hlídali (přes „hlídacího psa“) volné časové termíny (sloty). Podle něj by to měl systém dělat automaticky sám a pak lidi pozvat. „Je to uživatelsky nepřirozené,“ řekl. Lidem se prý také nemělo slibovat, že se mohou 15. zaregistrovat, když pro všechny nejsou vakcíny.

Vondrák Kubovo tvrzení rozporoval. Řekl, že v jeho kraji je 21 očkovacích center a všechna místa (1150) jsou vykryta vakcínou. Uznal však, že region dostal oproti jiným vakcínu od firmy Moderna.

Podle něj je třeba také dynamické reakce, protože někdy bude vakcín méně, někdy více. „Jsme v jakémsi válečném stavu a je nutno s tím takto nakládat,“ uvedl Vondrák.

Je zbytečné to řešit ve sněmovně, shodli se hejtmani

Vondrák také odmítl požadavek vedení ODS věnovat spuštění systému mimořádný bod ve sněmovně. Nepovažoval by to za normální v době, kdy se mají řešit důležitější věci a to je dodávka vakcín. Je to podle něj naprosto neadekvátní reakce na prvotní problémy systému.

Kuba, sám člen ODS, uznal, že není třeba všechno řešit ve sněmovně. Dodal, že není fanouškem šestihodinových debat – lidí, kteří to stejně nevyřeší – ve sněmovně. Zmínil rovněž, že na rozdíl od Moravskoslezského kraje je spousta regionů, kde není možné vypsat termíny, protože nejsou k dispozici vakcíny.

Jehel a stříkaček je zatím dost

Jehel a stříkaček máme minimálně na dva měsíce, reagoval Vondrák na informace, že jsou údajně jejich zásoby malé. „Nevidím v tom problém“. Také Kuba zde nevidí kritickou situaci, Jihočeský kraj se navíc v listopadu předzásobil.

V případě potřeby je navíc možná vzájemná koordinace pomoci mezi kraji. Kubu překvapuje jen to, že celoevropská objednávka na dovoz jehel a stříkaček z Číny je někdě „zaseknutá“.