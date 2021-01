Zeman poobědvá jen s šéfem sněmovny Vondráčkem, předsedu Senátu Vystrčila nepozval

V minulých letech se účastnili novoročního setkání s prezidentem na Hradě oba předsedové parlamentních komor. Loni a předloni obědvali se Zemanem Vondráček a Jaroslav Kubera (ODS), který v lednu loňského roku náhle zemřel.

Loni se na Hradě mluvilo například o Kuberově plánované cestě na Tchaj-wan. Zeman tehdy trval na stanovisku, že chystaná cesta není v ekonomickém zájmu České republiky. Kubera naopak poukazoval na to, že by se nejednalo o protičínskou návštěvu a zájmy Česka by neohrozila. Na Hradě dostal dopis z čínského velvyslanectví s varováním před misí.

Tchaj-wan, který Čína pokládá za svou součást, loni navštívil v pozici předsedy Senátu Vystrčil. Předseda Senátu po této cestě v září uvedl, že Zeman při kritice mise třikrát lhal.