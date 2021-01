Zeman se sešel s Babišem na novoročním obědě. Prezident dostane vakcínu v půlce ledna

Babiš se Zemanem probrali epidemickou i ekonomickou situaci. Babiš vyzdvihl význam očkování a na tiskové konferenci po setkání uvedl, že se prezident Zeman nechá naočkovat v polovině ledna, a to vakcínou, která bude k dispozici, nebude si vybírat. Prezident v minulosti řekl, že si počká až na vakcínu, která se bude podávat pouze v jedné dávce. Nyní je k dispozici očkovací látka od firem Pfizer a BioNTech, podává se ve dvou dávkách.

Babiš v neděli oznámil, že v polovině ledna se budou moci začít hlásit o očkování senioři nad 80 let. Po obědě se Zemanem dodal, že tato skupina seniorů společně s nyní očkovanými zdravotníky bude čítat asi 500 tisíc lidí. Chtěl by, aby u nich bylo očkování dokončeno do konce února. Česko podle něj bude usilovat o to, aby získalo dodávky vakcíny dříve, než je přislíbeno. Není spokojen s předpoklady dodávek na únor.

Podle Babiše má Česká republika objednaných celkem devět milionů dávek vakcíny, rychlost dodání podle něj ale záleží také na schválení vakcín orgány Evropské unie, které by se podle premiéra mělo urychlit. Nerozumí tomu, proč například USA či Velká Británie už tuto látku akceptovaly, a EU nikoli. Cílem je proočkovat 60 procent dospělé populace, tedy asi pět milionů lidí.