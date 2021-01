Demonstrace proti omezením měla být rozehnaná, stát je zbabělý, zlobí se imunolog Hořejší

Z jednoho čísla nelze hned vyčíst trend, ale přece jenom: Kdy vy osobně začnete být optimistou, že pokračování druhé vlny – nebo tomu můžeme říkat třetí vlna – bude spět k závěru?

Dobrá zpráva bude teprve, až uvidíme, že výrazně klesají počty nejtěžších případů a zvláště úmrtí. Zatím tomu tak není. Dá se očekávat, že tak za 14 dní bude dosaženo vrcholu třetí vlny. V uplynulých dnech byly počty nově diagnostikovaných nákaz vysoké, dokonce vyšší, než tomu bylo na začátku listopadu v druhé vlně. Takže bych nebyl optimistický. Že včera (v neděli) přibylo něco přes čtyři tisíce, může být jenom výkyv.

Dá se podle vás říci, že funguje strategie vlády držet v pátém stupni co nejvíce lidi izolované, nerozvolňovat pravidla? Dalo by se dělat něco víc? I sám premiér říká, že nejvyšší počet přenosů je v domácnostech a zaměstnání, přičemž žádné zákazy pro pracovní prostředí neplatí.

Situace je opravdu hrozná, jsme nejhorší na světě. Zakázat lidem chodit do práce by bylo to poslední, co by se dalo udělat. Ale určitě by to hodně pomohlo. Že se to nejvíce šíří v domácnostech, to je pravda, je to tak zjišťováno po celém světě. Ale lidé si to museli do domácností odněkud přinést.

Přinesli si to jednak ze zaměstnání, jednak ze setkání se svými známými. Že tady máme třetí vlnu, je jasně důsledek toho, co se dělo o Vánocích a na konci roku. Lidé se setkávali a šířilo se to tím způsobem. Nedali si říct a přes všechna doporučení se chovali, jako by se nic nedělo.

Další věc je, že když se podíváte, co se dělo včera (v neděli) na Staroměstském náměstí, to je hrozné. Jak je možné, že stát připustí, aby se tak brutálním způsobem porušovala všechna nařízení, která demonstranti včetně exprezidenta Klause porušovali? Mělo to být okamžitě rozehnáno. Nechápu, že se stát chová takovým zbabělým způsobem. Asi je to kvůli tomu, že nechtějí rozpoutat nějaké násilnosti, ale stát musí být schopen vynutit si své předpisy.