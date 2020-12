Ústavní soud odmítl stížnost soudce Elischera. Domovní prohlídky byly podle usnesení v pořádku

Elischer je obžalovaný mimo jiné z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných osob, které mu za to platily. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Případem se zabývá Městský soud v Praze. Termíny hlavního líčení ale musel opakovaně rušit. Elischer, který nesmí soudit až do pravomocného skončení trestního stíhání, vinu popírá. Policii označil za neobjektivní a podjatou. Popřel přijetí úplatků, stejně jako to, že by peníze, které měl ve své soudcovské kanceláři, pocházely z trestné činnosti.