Oblíbené lokality jsou zavalené turisty, ale také odpadky. Nepomohl ani nouzový stav

Zvýšeného zájmu turistů o komplex skalních obydlí Drábské světničky si také všímá Jiří Klápště z CHKO Český ráj: „I když průměrně je celý letošní rok spíš slabší, v posledních měsících evidujeme velký zájem. Je pravda, že při procházce kolem takových míst není nouze o to, narazit na PET lahve, obaly od jídla, nebo dokonce použité toaletní papíry.“

O tom, že příroda láká návštěvníky po celé republice, se přesvědčili i dobrovolníci z iniciativy Ukliďme Česko, kteří na podzim a na jaře odpadky pravidelně uklízí. „Letos jsme zaregistrovali změnu k horšímu zejména u drobného znečištění, takzvaného litteringu, který je dán zvýšeným pohybem lidí během nouzového stavu,“ říká jeden z koordinátorů celého projektu Radek Janoušek.

V přírodě lidé rozestupy moc nedodržují

Přelidněnost může z jinak zdravé procházky přírodou udělat i rizikovou aktivitu, která odporuje protiepidemickým opatřením. Navíc některá místa ani nedovolují při větší koncentraci turistů dodržovat povinné dvoumetrové rozestupy. Podle Jiřího Klápště z CHKO Český ráj je to případ Drábských světniček, ale také velmi oblíbených skalních měst Hruboskalsko a Prachovské skály, kde se o víkendu ve stísněných prostorech mačkají lidé bez roušek.

„Díky sociálním sítím si lidé oblíbili tyto lokality, ale z hlediska nemoci covid-19 je to docela problematické.“ To potvrzuje i správce Pusteven Igor Klimenda, podle kterého je nejhorší situace o víkendech. „Turisté chodí ve velkých skupinách bez roušek, nedbají na pravidla a situaci nepomáhá ani to, že některé hospody po cestě čepují alkohol do skla,“ stěžuje si Klimenda.