Policie uzavřela případ poškození elektrárny Chvaletice. Podala návrh na obžalobu

Kriminalisté pětici aktivistů viní z neoprávněného vniknutí do areálu elektrárny a poškození jedné z chladicích věží. Hrozí jim až šest let vězení. Skupina aktivistů je obviněna od května 2018.

Doplnění návrhu obžaloby se vleklo rok a pět měsíců. Policisté museli zjistit přesnou výši škody, kterou aktivisté způsobili navrtáním pláště chladicí věže kvůli umístění transparentů. Dále pak rozšiřovali a upřesňovali, co aktivisté spáchali, proti čemuž podali obvinění stížnost. Kromě toho muselo státní zastupitelství řešit opakované stížnosti soudního znalce proti rozhodnutí o přiznání jeho odměny.

„Obviněným je kladeno za vinu to, že neoprávněně vnikli do areálu elektrárny, vystoupali na ochoz chladicí věže, kde za pomocí horolezecké techniky slanili a navrtali opláštění chladicí věže. Zde ukotvili a rozvinuli transparenty. Tím poškodili chladicí věž a vyvolali situaci poruchy uvedeného zařízení, snížení funkčnosti obecně prospěšného zařízení, která vedla k podstatnému omezení plnění účelu stavby,“ uvedla dříve k případu mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Incident se stal v říjnu 2016. Několik aktivistů Greenpeace protestovalo proti modernizaci elektrárny, která by měla prodloužit její provoz do roku 2030. Podle demonstrantů to přinese další zhoršení životního prostředí.

Greenpeace tehdy mimo jiné podalo i žalobu na to, že před stavebním povolením na modernizaci kotlů elektrárny neproběhlo řízení o vlivu na životní prostředí.

„Kdyby se dělala EIA, mohla se vyjádřit veřejnost a integrované povolení by se řešilo v režimu podstatné změny. Garantuji vám, že by to majitelé elektrárny takhle snadným způsobem obejít nemohli,“ řekl v roce 2016 vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Že vlastník elektrárny stavební povolení získal, považoval za „šlendrián, či dokonce zlý úmysl krajských úředníků“.

Vlastník elektrárny reagoval tím, že nesouhlas Greenpeace je absurdní a že modernizace hnědouhelné elektrárny sníží emise škodlivých látek i prachu.

„Je smutné, že ekologická organizace bojuje proti zlepšení životního prostředí, které má zajistit dokončovaná oprava elektrárny,“ podotkla tehdy mluvčí Severočeské energetické Gabriela Sáričková Benešová.

Škodu, kterou aktivisté údajně způsobili, vyčíslili vyšetřovatelé na více než milion korun. Přes čtyři sta tisíc korun loni zaplatila pětice obviněných společnosti Severní energetická. Firma musela opravit stovku vyvrtaných děr.