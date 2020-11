Závory byly nahoře, přes přejezd se přesto prohnala lokomotiva. Nejde o systémový problém, tvrdí Havlíček

Je nasnadě, že trať přijíždějící lokomotivu nezaznamenala. Signál, že přijíždí vlak, by měly přejezdu dát detektory umístěné dva kilometry od něj. Obavy, že by se něco takového mohlo stát, zdržely v minulém desetiletí schvalování moderních lokomotiv a jednotek s asynchronními motory – problém s takzvanými rušivými proudy řešili například výrobci Pendolina i lokomotiv Taurus.

Stává se, že se přejezd zabezpečený světly, případně i závorami rozbije. Potom před ním musí vlak zpomalit a houkat. U Oleška, kde se kříží koridorová trať se silnicí III. třídy, projela plnou rychlostí lokomotiva, aniž by se rozsvítila červená světla a v době, kdy byly závory zvednuté. Podle jednoho ze zdrojů jela lokomotiva rychlostí až 160 kilometrů za hodinu.

Správa železnic zatím k možnosti, že rušivé proudy způsobily, že projel vlak plnou rychlostí přes otevřený přejezd, neříká nic. „Nemohu to vyloučit, ale nemohu to ani potvrdit. Je to v šetření,“ uvedla mluvčí správy Nela Friebová. Generální ředitel výrobce zabezpečení AŽD Praha Zdeněk Chrdle o tom ale pochybuje. „Je sice pravda, že se kolem roku 2005 interakce kolejových obvodů a asynchronních motorů řešila, ale provedla se řada měření a úprav a od této doby se problém nevyskytl,“ podotkl.

Opakování? Ne, písek

Na přejezdu u Oleška se problém ani při porovnávacích jízdách neopakoval, zato však v následujícím měsíci vypověděla službu automatika přejezdů v Novém Boru. Přejezdy musela Správa železnic přepnout tak, aby je ovládali výpravčí.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) to ale s incidentem na Litoměřicku nesouviselo. „Zůstal písek na trati. Toto nelze nikdy stoprocentně vyloučit. Přesto je železnice nejbezpečnější dopravní prostředek,“ zdůraznil.