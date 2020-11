Z náměstí Interbrigády mizí připomínka Koněva. Podstavec rozebírají dělníci

Mramorový podstavec rozeberou dělníci za 15 dní. Za jeho odstranění a celkové úpravy prostoru zaplatí radnice městské části necelý milion korun. „Měla by tady být parková úprava a osetí trávou. Chceme ten prostor nechat oddechnout,“ řekl místostarosta pro Prahu 6 Jan Lacina (STAN).

Městská část by tam chtěla vybudovat pomník osvobození Prahy na konci druhé světové války v roce 1945. „Do konce roku bychom rádi vypsali architektonicko-výtvarnou soutěž na pomník. Doufám, že to bude do podzimu roku 2022,“ nastínil Lacina.

Bronzová socha sovětského vojevůdce, který pomáhal na konci druhé světové války osvobodit Prahu a o jedenáct let později se podílel na krvavém potlačení maďarského povstání, zatím čeká v depozitáři nedaleko Prahy. Následně by se měla stát jedním z exponátů nového Muzea paměti 20. století.

Polévání barvou

Odstraněním sochy se na jaře vedení Prahy 6 snažilo ukončit spory, které kolem Koněva bouřily řadu měsíců. Postup radnice v minulosti kritizovali čeští komunisté, ruské velvyslanectví nebo prezident Miloš Zeman.

Sovětského maršála neznámí pachatelé opakovaně poškozovali. Poté, co sochu v srpnu neznámý pachatel polil červenou barvou, ji starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) odmítl nechat očistit a následně kolem ní nechal instalovat lešení s plachtou.

Spory pronikly i na úroveň česko-ruských vztahů. Pro současný ruský režim je totiž vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak se tam nazývá ta část druhé světové války, v níž Sověti bojovali proti nacistům, jedním ze základů vlastní legitimity. Režim o ní šíří řadu lží, například nepravdivě zveličuje roli, kterou Koněvova vojska v Praze sehrála.

Ruské ministerstvo zahraničí české politiky označilo za iniciátory „války se symboly vítězství nad fašismem“. Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 k nacistickému pohlavárovi a Rusko pohrozilo odvetnými kroky.