Při nutných cestách bude možné vycestovat na 24 hodin do zemí s červenou barvou bez testu

Do zemí označených červenou barvou na takzvaném cestovatelském semaforu bude možné od úterý cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Kontroly budou namátkové. Uvedlo to v pondělí ministerstvo zahraničí. Dosud platila obecná výjimka na maximálně 12 hodin. Naopak německá spolková země Sasko oznámila, že od úterý výrazně omezuje malý pohraniční styk s Českou republikou a Polskem.