Predátora z dokumentu V síti potrestal soud podmínkou

Čtyřiadvacetiletý muž podle obžaloby komunikoval s herečkou Terezou Těžkou několik měsíců na přelomu let 2018 a 2019. Žena vystupovala jako dvanáctiletá dívka. Herečce mimo jiné nabízel peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Ty mu dívka poslala, šlo o fotomontáže, které připravila produkce dokumentu.

Později podle obžaloby jí chtěl dávat peníze i za to, že s ním bude mít sex, zasílal jí pornografické fotografie, na některých bylo zobrazeno i zoofilní porno. Dívce říkal, že ho vzrušuje její nízký věk a popisoval jí, jaké praktiky by s ní chtěl provádět.

Když herečka jeho návrhy odmítala, tak jí hrozil, že pokud mu nepošle další fotografie a nebude s ním komunikovat, zveřejní její nahé fotografie, což i udělal. Vyhrožoval, že ji bude „prodávat jiným pedofilům“. S herečkou se také sešel.

Muži propadne telefon a notebook, z nichž herečce psal

Muž se k činu přiznal, což bylo i podmínkou pro schválení dohody. „Uzavřená dohoda není v rozporu se skutkovým stavem,“ konstatovala soudkyně Kateřina Hayes. Podmíněný trest spojený s ochranným léčením v ambulantní formě je podle ní přiměřený. Soudkyně mimo jiné při odůvodnění rozsudku řekla, že mužovy ovládací schopnosti byly v době skutku podstatně sníženy v důsledku sexuální deviace. Muži podle rozhodnutí propadne i telefon a notebook, ze kterých herečce psal.

Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným, který musí mimo jiné prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dokazování se v tomto případě neprovádí. Pokud dojde ke sjednání dohody, předloží žalobce soudu návrh na její schválení. Soud dohodu schválit nemusí, pokud je nesprávná nebo nepřiměřená.

Policie muže stíhala od loňského listopadu. Sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem se podle žalobce dopustil takzvaně ve stádiu pokusu, protože herečky v dokumentu byly ve skutečnosti plnoleté. Muži hrozilo až dvanáctileté vězení.