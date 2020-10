Lidé u covidu-19 nejvíce důvěřují expertům, nejméně premiérovi, ukázal průzkum Kantaru

V porovnání s premiérem je ale podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy propastný rozdíl mezi tím, jak tomu, co říkají, důvěřují voliči jednotlivých politických stran. „Zejména je to vidět u pana premiéra Babiše, tomu důvěřuje 88 procent voličů hnutí ANO, u voličů ČSSD, KSČM je to zhruba někde kolem poloviny a u voličů opozičních stran jenom asi 15 procent,“ podotkl.

Více než premiérovi důvěřují lidé i informacím ostatních rozhlasových stanic (51 procent), internetovým zpravodajským serverům (45 procent) a zpravodajství jiných televizí (42 procent).

Průzkum se uskutečnil od 21. září do 9. října a zúčastnilo se ho 1200 respondentů.