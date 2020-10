Hladiny přestaly stoupat, na 11 místech ale stále platí nejvyšší povodňový stupeň

Povodňových stupňů dosáhly řeky během úterý a středy především na Moravě a ve Slezsku, v menší míře také na východě a severovýchodě Čech. Třetí stupně ve čtvrtek ráno jsou v prostoru ohraničeném na západě Chrudimskem a na východě Opavou.

Evakuace nebyla nutná

V Pardubickém kraji platí nejvyšší povodňový stupeň na třech místech, ty však spadají do dvou různých povodí. Voda z Třebůvky v Hraničkách – tedy v moravské části Pardubického kraje – teče do Moravy, zatímco z Novohradky a Chrudimky, kde je třetí stupeň v Úhřeticích a Nemošicích – nad a pod soutokem obou řek – teče do Labe.

V Olomouckém kraji jsou další tři místa se třetím stupněm povodňové aktivity. Jde o Loštice rovněž na Třebůvce, Bečvu v Dluhonicích a Romži v Polkovicích. „Během noci byla situace celkem klidná. Čerpali jsme sklepy v Přerově, Lošticích a v Žulové. V Moravičanech jsme stavěli protipovodňové hráze,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Dramatická situace nastala v noci v Brodku u Přerova, kde se vylila z koryta Olešnice a zaplavila pět ulic a zasáhla sedm desítek domů. „Lidem jsme nabízeli evakuaci, byli jsme v kontaktu s panem starostou, který zařídil náhradní ubytování, takže lidé mohli té příležitosti využít, ale nakonec se tak nestalo. Evakuovali jsme pouze tři osoby a ty využily ubytování u rodiny,“ přiblížila Balážová.

Ve Zlínském kraji je povodňové ohrožení na Moravě ve Spytihněvi, v Jihomoravském kraji rovněž na Moravě ve Strážnici a také na Svratce v Židlochovicích. V Moravskoslezském kraji jsou na nejvyšší stupni Odra v Odrách a Opava v Děhylově a Opavě.

Řeka Morava - její hladina je stále ve výšce sedmi metrů. To je o pět víc než minulý týden. Kulminaci má už ale za sebou. Voda přetekla přes povodňové hráze jen do okolních lesů, obydlí v nedaleké Strážnici nezasáhla. pic.twitter.com/AXg7I9X8yD — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) October 15, 2020

Očekávání poklesu

Celkem tedy podle Českého hydrometeorologického ústavu platí třetí stupeň povodňové aktivity na jedenácti místech, nikde hladina nestoupá. Prudké deště ustaly. „Za posledních 24 hodin spadlo v regionu do 24 milimetrů srážek. Předpovědi počasí, které avizovaly, že bude déšť ustávat, se tak potvrdily. Proto hladiny většiny řek během noci kulminovaly. Nyní stagnují či dokonce klesají,“ řekla ve čtvrtek ráno mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Zpět ke spodní hranici stupně ohrožení se blíží především řeky Opava a Třebůvka.

Naopak na některých místech očekávají meteorologové, že hladiny řek ještě vzrostou. Povodňovou výstrahu s nejvyšším stupněm nebezpečí vydali pro páteční dopoledne nově pro Břeclavsko, kam doteče velká voda z rozvodněné Moravy a po Dyji i ze Svratky.