Žena s koronavirem jezdila taxíkem a chodila na nákupy. Za úmyslné porušení karantény dostala podmíněný trest

Okresní soud v Novém Jičíně potrestal ženu, která se nakazila nemocí covid-19 a nedodržovala nařízenou karanténu. Soud ji uznal vinnou z šíření nakažlivé nemoci a udělil jí za to tříletý trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. Rozsudek není pravomocný. Informaci ČT potvrdil žalobce Rudolf Volek. V době, kdy měla žena zůstat doma, totiž chodila do obchodního centra a jezdila taxíkem. Hrozilo jí v krajním případě až osmileté vězení.