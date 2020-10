Bečva už je bez nebezpečné koncentrace kyanidu, řekl Brabec. Ministerstvo pomůže se zarybněním

Ačkoli se řeka vzpamatovala z nejhoršího, není stále zcela zřejmé, co se v září vlastně stalo – jak se kyanid do Bečvy dostal. Ministr Brabec počátkem října oznámil, že kyanid by mohl pocházet z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, což bylo podezření, které získala Česká inspekce životního prostředí na základě odebraných vzorků. Nyní ale připustil, že policie jasného viníka neoznačila. Vyšetřování je podle Brabce složité. „Sám samozřejmě jsem nejméně šťastný, že to takhle dlouho trvá,“ dodal ministr.

Po odhalení úniku se objevily spekulace, že s ním má něco společného valašskomeziříčská chemička DEZA. Ta to však odmítla a inspekce i policie to podle ministra vyloučily.

Kyanid zasáhl více než třicetikilometrový úsek Bečvy od Valašského Meziříčí až po Přerov. Kontaminační mrak po sobě zanechal mrtvou řeku. Podle inspekce životního prostředí dochází k haváriím s tak masivním úhynem ryb zhruba jednou za deset let. Když vyšlo najevo, co se v Bečvě stalo, začalo Povodí Moravy odpouštět více vody z přehrad, aby koncentraci nebezpečných látek naředilo. Podle Richarda Brabce pomohly také deště. V případu padlo několik trestních oznámení.