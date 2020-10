Začal poslední den voleb, hlasování rozhodne o složení Senátu i o jeho předsedovi

Druhé kolo senátních voleb začalo v pátek ve 14 hodin, na noc se volební místnosti uzavřely v deset večer. Zájem voličů byl nízký, což bývá ve druhém kole senátních voleb obvyklé. Podle odhadů volebních komisařů přišla zatím hlasovat zhruba desetina voličů. V prvním kole přitom byla 36procentní účast.

Malý zájem voličů o závěrečné duely podle expertů souvisí mimo jiné s tím, že ve finále už mnozí nemají svého favorita a je pro ně obtížné dát hlas někomu jinému. Ostatně tím, že mu ani jeden z postupujících neimponuje, zdůvodnil svoji absenci u druhého kola i prezident Miloš Zeman.

Voliči vybírají 26 nových senátorů. V prvním kole se hlasovalo v 27 senátních obvodech a v tom děčínském již voliči vybrali senátora – zůstane jím Zbyněk Linhart (STAN), který dostal přes polovinu hlasů.

Z kandidátů, kteří se o hlasy voličů ve druhém kole ucházejí, reprezentuje po deseti STAN a ODS, devět z nich navrhlo ANO, sedm KDU-ČSL, po třech zástupcích mají ve druhém kole ČSSD a TOP 09, po dvou Piráti a Senátor 21 a po jednom Soukromníci a Svobodní.

O hodně jde v letošních senátních volbách oběma stranám, které dvacet let po revoluci platily za nejsilnější. Zatímco ODS doufá, že si udrží post předsedy Senátu, předpokladem čehož však je, že STAN nebude mít silnější klub, pro klub ČSSD se hraje o bytí a nebytí. Již po prvním kole bylo zřejmé, že přijde nejméně o šest z dosavadních deseti senátorů. Do druhého kola se dostali tři její zástupci, z nich však pouze jeden z prvního místa. Další dosavadní člen sociálnědemokratického klubu, který je ve druhém kole, potom kandiduje za místní uskupení. ČSSD tak hrozí, že klesne počet členů jejího klubu pod pět, a tedy klub – nedávno ještě nejsilnější v horní komoře – zanikne. Stalo by se to, kdyby byli zvoleni méně než dva z kandidátů ČSSD.

Nejvyšší účast ve druhém kole senátních voleb byla zatím v roce 2002, kdy přišlo souběžně s obecními volbami hlasovat 32,55 procenta voličů. Nejnižší byla před čtyřmi lety, kdy finále rozhodlo jen 15,38 procenta voličů.