Armáda chce koupit bojové drony za 1,5 miliardy. Dosud měla jen průzkumné

Ministerstvo obrany ve svém rozpočtu vyčlenilo 1,5 miliardy korun na nákup bojových dronů v letech 2023 až 2027. Armáda má dosud průzkumné bezpilotní prostředky, bojové drony by mohly nést i výzbroj a mohly by být v případě potřeby určeny k boji. Novinářům to ve středu řekl na základně 533. praporu bezpilotních systémů v Prostějově mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Bojový prapor a čestný název generálmajora in memoriam Josefa Dudy jednotce osobně propůjčil prezident Miloš Zeman.