Senátorem v obvodu Vyškov bude Zitterbart. Vyhrál o 27 hlasů

„Byla to infarktová situace sledovat postupující sčítání, ale nebylo to nečekané. Přece jen jsme oba dva byli středopraví kandidáti a z mého pohledu by bylo i vítězství mého protikandidáta vítězstvím pro demokracii,“ řekl Zitterbart.

Jeho cílem je přesvědčovat voliče o tom, že Senát je důležitou institucí. „Senát je důležitým kormidlem demokracie a pokud v současné koronavirové situaci ukáže, že umí tuto roli zvládnout čestně, může se obraz Senátu mezi lidmi významně zlepšit,“ dodal nový senátor za volební obvod Vyškov.

„Přeju svému protikandidátovi hodně úspěchů, ale chtěl bych ho jen přátelsky varovat, že téma dopravy není úplně jednoduché,“ poznamenal na adresu svého vítězného soupeře bývalý poslanec Klaška.

Největším překvapením předvolební kampaně pro něj byl tým dobrovolníků, kteří s ním každý den vyráželi na setkávání s voliči. „Výsledek beru tak, jak to je. Voliči rozhodli, je třeba se podle toho zařídit,“ dodal.

Klaška měl v prvním kole 27,67 procenta hlasů, druhý Zitterbart 27,15 procenta hlasů. Voleb se minulý týden zúčastnilo 39,50 procenta voličů, o hlasy usilovalo pět kandidátů. Mezi nimi i současný senátor Ivo Bárek (ČSSD), který dostal 22,17 procenta hlasů a skončil na třetím místě.