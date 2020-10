Půta, Grolich i Vondrák mají jasno: podpisu koaliční smlouvy v jejich kraji nic nebrání

Vondrák přiblížil, že v kraji mají o koalici jasno , domluvili se už v sobotu po volbách. Nyní se projednává návrh koaliční smlouvy. „Zítra (v úterý, pozn. red.) ve čtyři hodiny bychom mohli koaliční smlouvu podepsat,“ uvedl v pondělí večer. Dodal, že dle něj je tvorba koalic bez vítěze voleb nefér. „Od toho je vítěz voleb, měl by být nějakým způsobem minimálně přizván. Někdo může argumentovat, náš politický systém to ale umožňuje, taková je demokracie,“ řekl.

V rámci dobré politické kultury by měl dle Půty vítěz voleb minimálně získat prostor pro to, aby představil návrh toho, jak bude koalice vypadat. „Teprve když se mu to nepodaří, tak by tady měl být prostor pro někoho druhého na pásce. Já ale úplně nechci mluvit o tom, jak se tvoří koalice v jiných krajích,“ řekl.

Jan Grolich (KDU-ČSL), který v Jihomoravském kraji oznámil koalici bez vítěze voleb, tedy bez hnutí ANO, si nemyslí, že by takové jednání bylo na škodu politické kultuře. „U nás byla situace taková, hnutí ANO sice mělo nejvíce mandátů, ale hned za nimi se seřadily tři stávající opoziční strany, takže vnímám jako logické, že nejdříve se baví ty strany, které byly toto volební období v opozici, aby vytvořily volební koalici pro příští volební období,“ uvedl. Dodal, že čtyři opoziční strany mají jednou tak silný mandát než hnutí ANO, voliči dle něj dali jednoznačně najevo, koho chtějí ve vedení kraje.

Grolich řekl, že KDU-ČSL s hnutím ANO vůbec nekomunikovala, se současným hejtmanem Bohumilem Šimkem (ANO) se on sám sice sešel, ale ne v rámci vyjednávání. Doufá, že v průběhu příštího týdne podepíší s partnery koaliční smlouvu.