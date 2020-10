Pokračuje povolební tvorba koalic. V pondělí mají jasněji nejméně ve dvou dalších krajích

Královéhradecký kraj

Na vedení Královéhradeckého kraje se předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů, oznámili politici. Hejtmanem by měl být senátor, dosavadní náměstek hejtmana pro dopravu a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS).

Pardubický kraj

Hejtmanem Pardubického kraje bude opět Martin Netolický (ČSSD). Jeho uskupení 3PK se dohodlo s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK ED, Nestraníci) a STAN. Zástupci všech subjektů v pondělí podepsali memorandum o politickém uspořádání Pardubického kraje pro roky 2020 až 2024. Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici.

Jihomoravský kraj

Přestože v Jihomoravském kraji získalo nejvíce mandátů hnutí ANO (15), na koaliční spolupráci se tam již v neděli dohodli KDU-ČSL, Piráti, ODS v koalici se Svobodnými a SOM a STAN. Hejtmanem by mohl být lídr KDU-ČSL Jan Grolich. Jeho strana skončila druhá s 11 mandáty. Třetí Piráti budou mít deset zastupitelů. Čtvrtá koalice vedená ODS má devět mandátů. Na pátém místě jsou Starostové pro Jižní Moravu se sedmi zastupiteli.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS, lidovci a nově rovněž s ČSSD. Dohodli se na tom na nedělním jednání představitelé těchto čtyř uskupení. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice převahu 46 hlasů, přiblížil hejtman Ivo Vondrák (ANO), který opět stane v čele kraje. Rychlé vytvoření koalice avizoval už po volbách, a to především s ohledem na pondělní vyhlášení nouzového stavu. Koaliční smlouvu uskupení teprve podepíšou.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji jednají STAN, ODS, Piráti a Spojenci (TOP 09, Hlas, Zelení). Hejtmankou by měla být Petra Pecková, která stála v čele kandidátky STAN. Starostové a nezávislí krajské volby ve Středočeském kraji vyhráli, získali přes 22 procent hlasů. Na druhém místě skončila ODS s více než 19,5 procenta. V současné době v kraji vládnoucí ANO skončilo na třetím místě se ziskem 18,5 procenta hlasů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji bude nejspíš vládnout koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj (SLK) s ODS a Piráty. Strany se shodly po jednání večer, podrobnosti dohody oznámí v úterý ráno. Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři křesla. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla křehká. Ve spojení s ODS a Piráty budou mít pohodlnou většinu 32 mandátů.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji je rozhodujícím článkem pro vytvoření možných koalic ODS, která se o dalším postupu rozhodne na regionální radě počátkem příštího týdne. S občanskými demokraty, kteří v kraji skončili čtvrtí, chtějí vytvořit koalici Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, Zelení, TOP 09, ProOl) a uskupení Piráti a STAN. Měli by společně v 55členném zastupitelstvu 32 křesel. Druhou variantou je menšinová koalice ANO s ODS s podporou SPD.

Jihočeský kraj

Volby v jižních Čechách vyhrálo ANO těsně před ODS. Piráti, kteří skončili třetí, chtějí v hejtmanské pozici současnou hejtmanku Ivanu Stráskou (ČSSD). Plánují koalici, kdy by v jedenáctičlenné krajské radě měla tři pozice KDU s TOP 09, dvě ČSSD, dvě STAN a dvě hnutí Jihočeši. Volební manažer ČSSD David Šťastný řekl, že sociální demokraté se budou nabídkou zabývat. Piráti chtějí v kraji koalici bez ANO a ODS. Naproti tomu ODS, KDU a TOP 09 na jihu Čech podepsaly memorandum, že budou jednat o budoucí koalici společně. Chtějí středopravou koalici bez hnutí ANO.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji vítězné ANO i druhá ODS odmítly tvrzení dalších politických subjektů, že nechtějí jednat a plánují se po druhém kole senátních voleb spojit stejně jako na plzeňském magistrátu. Tam je od roku 2018 koalice ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD. ANO podle krajského předsedy Romana Zarzyckého čeká, až se dozví složení vyjednávacích týmů ostatních stran a politických uskupení, které v kraji ve volbách uspěly. Další subjekty to považují za zdržovací taktiku. ODS už dřív deklarovala, že chce o krajské koalici jednat až po senátních volbách.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začalo ANO jednat o koalici s ODS, Místními a SNK1. V zastupitelstvu by taková koalice měla 24 ze 45 hlasů. Dohoda zatím není jistá. Formát musí ještě potvrdit členové Místních i SNK1 - Starostů našeho kraje. Řekla to náměstkyně hejtmana a krajská předsedkyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Paralelně zkoušejí domluvit koalici i STAN, Piráti a Volba pro Karlovarský kraj (VOK).

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji vítězné ANO jedná o koalici s druhou ODS a třetím STAN. Dohodli se, že hejtmanem by mohl být lídr ANO, poslanec Jan Schiller. Oznámili to po nedělním jednání lídři uvedených stran. Taková koalice by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 32 mandátů. Lídři se sejdou znovu v úterý. „Do té doby nebudeme jednat s jinými subjekty,“ řekl lídr ODS Jiří Kulhánek. Podle lídra STAN Filipa Ušáka byla schůzka konstruktivní. „Nevidím důvod jednat s někým jiným,“ uvedl.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji vyjednává hnutí ANO, které těsně vyhrálo, o koalici s Piráty, ODS a ČSSD. V zastupitelstvu by měla 24 křesel ze 45. V devítičlenné radě požaduje ANO čtyři křesla včetně hejtmanské funkce, Pirátům a ODS nabízí dvě křesla, ČSSD jedno. „Vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, bychom mohli být už zítra (v úterý) chytřejší,“ uvedl volební lídr ANO v kraji Radim Holiš.

Kraj Vysočina

Vítěz krajských voleb na Vysočině, hnutí ANO, nabídlo podporu hejtmana z jiné strany. Vítězslav Schrek z ODS už dříve řekl, že je pro jeho stranu těžko představitelný hejtman z hnutí ANO. Povolební jednání jsou vedená tak, aby pokud možno zajistila podporu pro hejtmana za ODS. Podle krajského předsedy ČSSD a člena vyjednávacího týmu Petra Krčála hledá spojence ODS i ANO. „Zatím to dávají (hnutí ANO) dohromady s Piráty. My se o obou variantách budeme teprve bavit,“ řekl Krčál.