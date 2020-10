Senátní duel na Strakonicku: O křeslo v horní komoře se utkají Tomáš Fiala a Luboš Peterka

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 12 – Strakonice budou voliči vybírat mezi Tomášem Fialou (za ODS) a Lubošem Peterkou (za KDU-ČSL). K volbám v prvním kole přišlo 35,44 procenta voličů. Dvanáctý senátní obvod tvoří celý okres Strakonice, západní část okresu Písek a západní část okresu Prachatice. Ředitel strakonické nemocnice Fiala postoupil s 27,84 procenta hlasů. Starosta městysu Radomyšl Peterka získal 15,01 procenta hlasů. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.